Zateplenie rodinného domu: 3 najčastejšie otázky a odpovede

Zateplenie domu je témou, ktorej sa pri stavbe alebo rekonštrukcii vysnívaného bývania nevyhne nikto z nás. Ani hrubé tehlové múry totiž nedokážu priniesť taký komfort bývania a zdravú vnútornú klímu ako dobrá izolácia.

Kvalitná tepelná izolácia nie je len o lacnejšom vykurovaní. Zatepľovanie prináša množstvo výhod, no aj napriek tomu ide o pomerne veľký a relatívne nákladný zásah. Toto sú 3 veci, ktoré by ste mali vedieť ešte predtým, než sa pustíte do práce.

Oplatí sa zatepliť starší dom?

Pokiaľ prerábate starší dom, môžete si klásť otázku, či sa investícia do zateplenia naozaj oplatí. Odpoveď vám pomôžu nájsť 3 hlavné benefity, ktoré zateplenie rodinného domu ponúka:

Nižšia energetická náročnosť. Zateplenie šetrí energiu hneď dvoma spôsobmi. V zime znižuje tepelné straty a tým aj náklady na vykurovanie domu. V lete naopak zabraňuje prehrievaniu vonkajších stien, takže znižuje potrebu používať klimatizáciu. Kvalitným zateplením môžete ušetriť 30 až 50 % nákladov na energie.

Ochrana muriva. Zateplenie chráni nosné konštrukcie aj obytný priestor pred vplyvmi počasia. Murivo je menej náchylné na vznik plesní, puklín a trhlín, čím sa predlžuje jeho životnosť.

Stabilná vlhkosť vzduchu. V dome bez zateplenia môže vlhkosť vzduchu klesnúť nepríjemne nízko, najmä počas vykurovacej sezóny. V zateplených domoch je teplota vnútorných stien vyššia. Vlhkosť tak zostáva v komfortnom rozmedzí 40 až 60 %. Znižuje sa prašnosť prostredia, lepšie sa nám dýcha a taktiež klesá šanca na prežitie rôznych vírusov.

Aké materiály použiť na zateplenie domu?

Medzi najpoužívanejšie materiály na zateplenie v súčasnosti patrí biely alebo šedý polystyrén a minerálna vlna. Tam, kde je potrebné ušetriť na hrúbke izolantu, padne voľba na izolanty z resolovej peny. Vybrať si môžete aj z alternatívnych materiálov ako izolanty z drevných vlákien, ovčej vlny, slamy a pod. Každá možnosť má svoje plusy aj mínusy. Žiadny z týchto materiálov nie je všeobecne „najlepší”. Výber môže ovplyvniť vek stavby, hrúbka múrov, vonkajšie prostredie aj typ fasády.

Polystyrén či minerálna vlna ale nie sú jediné materiály, ktoré budete pri zatepľovaní potrebovať. Dôležitá je celá skladba zateplenia. Tá zvyčajne pozostáva z lepiacej stierky, izolačných dosiek (polystyrén, vlna), kotvenia, vyrovnávacej a výstužnej vrstvy. Na záver je potrebný aj penetračný náter a fasádna omietka.

Jednotlivé súčasti tohto systému by sa mali navzájom dopĺňať, podporovať svoje vlastnosti a tým zvyšovať celkovú efektivitu zateplenia domu. Najlepšie preto urobíte, ak sa rozhodnete pre kompletný zatepľovací systém od jedného dodávateľa. Každý variant má svoje špecifické vlastnosti, takže si jednoducho vyberiete ten ideálny pre vašu nehnuteľnosť:

Rýchlejšie dokončenie a výrazne menej vlhoksti

Vedeli ste, že bežná rodina vyprodukuje až 20 litrov vodnej pary za deň? Problém s vlhkosťou efektívne rieši "dierkovaný" tepelnoizolačný systém, ktorý sa postará nielen o tepelnú pohodu v zime i v lete. Vďaka vysokej paropriepustnosti výrazne napomáha odbúravať vlhkosť bez nežiaducich tepelných strát. Tento systém je vhodný pre všetky novostavby aj rekonštrukcie rodinných domov.

Jeho ďalšou výhodou je, že výrazne šetrí čas - zabezpečí rýchlejšie vysušenie novostavby a teda umožňuje aj zmenu v tradičnom poradí prác na dome. Je tiež vhodný na zateplenie staršieho domu po odstránení vlhkých a poškodených omietok a po odstránení príčin vlhkosti. Rýchly odvod vodných pár z konštrukcie systému zabezpečia perforované izolačné dosky, ako aj špeciálna lepiaca malta. Vašu peňaženku určite poteší priaznivá cena v porovnaní s minerálnymi izolačnými doskami.

Menšia hrúbka zateplenia

Základom inovatívneho systému sú izolačné dosky vyrobené z tvrdenej resolovej peny. Prinášajú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti aj v malých hrúbkach. 8 cm doska poskytne vášmu domu rovnakú ochranu, ako bežné zateplenie s hrúbkou 12 cm. Na lepenie a stierkovanie týchto dosiek je vhodná aj špeciálna lepiaca stierka bez potreby nanášania penetračného náteru.

Izolácia odolná proti nárazom

Ochrana fasády pred mechanickým poškodením a vplyvmi počasia má veľký význam pri moderných domoch s plochou strechou, ktorým chýba tradičná ochrana strešnými rímsami. Základom extra silného systému je výstužná stierka, ktorá je vďaka obsahu aramidových vlákien extrémne odolná proti krupobitiu a iným druhom zaťaženia.

Aká bude cena zateplenia?

Pri kalkulácii ceny zateplenia by ste mali počítať s materiálom, náradím i prácou nevyhnutnou na realizáciu. Dohromady ide priemerne o sumu 35 až 45 eur za 1 m2. Pri súčasnej situácii na trhu sa však môže cena za zateplenie pohybovať od 60 eur na m2. Nenechajte sa zaskočiť a vypočítajte si potrebný rozpočet na zateplenie už dnes. Približnú cenu materiálu si môžete jednoducho vypočítať pomocou kalkulátora.

Štátna dotácia

Majitelia rodinných domov môžu získať príspevok na zateplenie od štátu. Ministerstvo životného prostredia tento rok poskytne 14 000 eur na projekty, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou, alebo 19 000 eur v prípade domov, ktoré dosiahnu úsporu viac ako 60 %. Podávanie žiadostí o príspevok sa má spustiť v druhom polroku 2022.

Tento článok vznikol v spolupráci s Baumit