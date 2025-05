5 chýb, ktoré vás počas sťahovania dokážu poriadne potrápiť

Sťahovanie patrí medzi najstresujúcejšie životné situácie. Kto by to nepoznal - hory krabíc, desiatky rozhodnutí, ktoré treba urobiť a pocit, že váš život práve balíte do niekoľkých škatúľ.

Každý, kto sa už sťahoval vie, že ide o poriadnu výzvu, ktorá sa veľmi ľahko môže zmeniť na nočnú moru. Všade zakopávate o krabice, nabíjačka od telefónu je zapadnutá ktovie kde, chaos je v priestore i vo vašej hlave. Viete si predstaviť situáciu, keď uprostred vybaľovania zistíte, že ste zabudli najdôležitejšiu krabicu s dokumentmi? Alebo keď zistíte, že vaše obľúbené kreslo neprejde cez dvere?

Aby ste si ušetrili nervy aj peniaze, prinášame vám komplexný prehľad najčastejších chýb pri sťahovaní a jednoduché tipy, ako sa im elegantne vyhnúť.

1. Chýbajúci rozpočet na sťahovanie

Lacné sťahovanie začína pri precíznom plánovaní financií. Bez jasného rozpočtu sa môžete ľahko ocitnúť v nepríjemnej situácii, keď vás náklady prekvapia. Na trhu dnes pôsobí dostatok sťahovacích firiem a mnoho z nich vás bude lákať na lacné sťahovanie. Nikto nechce zbytočne míňať, dajte si však pozor na extrémne nízke ceny. Neraz sa stalo, že „výhodná ponuka“ sa skončila poškodeným nábytkom či skrytými poplatkami.

Odporúčame:

• Dôkladne si preverte sťahovaciu firmu, prečítajte si recenzie

• Vyžiadajte si vopred jasnú cenovú kalkuláciu

• Pozorne si prečítajte zmluvné podmienky

• Počítajte s rezervou 15-20% naviac pre nepredvídané výdavky

2. Podcenenie času a prípravy: Keď sa všetko proti vám spikne

Klasika, ktorá vždy zabolí. V deň sťahovania zistíte, že nemáte dostatok krabíc ani pásky a polovicu vecí ste ešte ani nevideli. Výsledkom je stres, chaos a zbytočné výdavky.

Namiesto toho, aby ste sa spoliehali, že to „nejako dáte” si aspoň mesiac vopred vytvorte jasný plán balenia:

• Vytvorte si harmonogram, rozdeľte úlohy na menšie, zvládnuteľné časti a delegujte ich na koho sa dá.

• Veďte si presný zoznam úloh aj s termínmi ich realizácie.

• S dostatočným časovým predstihom si rezervujte sťahovaciu službu a dohodnite si včas aj pomoc pri balení (napríklad vašich priateľov alebo príbuzných)

• Zabezpečte si dostatok pomôcok na sťahovanie - krabice, pevné lepiace pásky, bublinkové fólie, permanentné fixy a pod.

3. Zanedbanie internetu a TV: Keď ste odpojení od sveta

Moderná domácnosť je dnes závislá na kvalitnom pripojení, preto tomu venujte patričnú pozornosť. Viete si predstaviť, že sa nasťahujete do nového bytu a zistíte, že ste bez internetu a TV? Myslite na to v predstihu a kontaktujte poskytovateľa služieb, ktorý vám pomôže všetko zariadiť hladko a bez výpadkov. UPC ponúka rýchle pripojenie, jednoduchú inštaláciu a spoľahlivý servis, vďaka ktorému môžete byť online ihneď po nasťahovaní.

Aby ste sa neocitli po sťahovaní „v stredoveku":

• Dohodnite si pripojenie aspoň 2 týždne pred sťahovaním, aby ste mali pripojenie hneď po nasťahovaní

• Využite výhodné služby od UPC - rýchly internet a bohatý výber TV programov

• Pre prípad núdze majte so sebou mobilný internet ako zálohu

Zdroj: iStock.com

4. Nevhodné balenie a označovanie: Keď sa z krabíc stane chaos

Bežnou chybou pri balení pred sťahovaním je, že viac pripomína upratovanie päť minút pred príchodom nečakanej návštevy než prípravu na sťahovanie. Balenie je však ako umenie - chce to správny prístup, trpezlivosť a kreatívne riešenia. Investovanie času do správneho balenia sa vám vráti v podobe nepoškodených vecí a rýchlejšieho vybaľovania.

Ako na lacné a bezpečné balenie:

• Skúste zohnať krabice zadarmo - klasikou sú napríklad krabice od banánov, skvelé krabice a tašky lacno kúpite aj v IKEA

• Na krehké veci použite vlastné deky a uteráky alebo bublinkovú fóliu - nájdete ju v papiernickych obchodoch aj v predajniach so stavebninami

• Oblečenie nechajte na vešiakoch a zabaľte do veľkých plastových vriec

• Označujte krabice ako Monica zo seriálu Priatelia: podľa obsahu, miestností a dôležitosti

• Na každej krabici označte dno alebo vrch krabice.

Zdroj: iStock.sk

5. Administratívne chyby: Keď sa z papierov stane džungľa

Nechávate si zmeny v dokumentoch na poslednú chvíľu? Zatiaľčo prežívate nadšenie (alebo stres) zo sťahovania, ľahko môžete zabudnúť na úradné formality ako zmena adresy na úradoch, v banke či u lekára. Urobte si vopred jednoduchý zoznam a vybavte všetky dokumenty ešte predtým, než sa definitívne presťahujete.

Často opomínané veci, ktoré vám môžu poriadne skomplikovať život:

• Neskorá zmena trvalého bydliska na úradoch (bytové družstvo, banky, kataster nehnuteľností, sociálna a zdravotná poisťovňa)

• Nezmenené kontaktné údaje

• Absentujúce poistenie domácnosti

• Stratené dokumenty

• Nepresmerovaná pošta

Tip na záver: Sťahovanie nemusí byť nočnou morou. S dobrou prípravou, správnym prístupom a trochou optimizmu môže byť celkom príjemným dobrodružstvom, ktoré zvládnete na jednotku!

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou UPC.